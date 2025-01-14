Karşıyaka potada rövanşa çıkıyor

Play-In serisinde Promitheas karşısında kritik rövanşa çıkacak Karşıyaka, galibiyetle seriyi uzatmak ve Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka potada rövanşa çıkıyor
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14 Ocak 2025 14:16
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dördüncü kez Play-In oynayan Karşıyaka, kulüpteki karışıklıklar içinde geçen hafta evinde 81-77 yenildiği rakibi Promitheas Patras'la 15 Ocak Çarşamba günü Yunanistan'daki rövanşta karşılaşacak.

Dimitris Tofalos Arena'daki maç saat 20.30'da başlayacak. Rakibine yine yenilirse bu sezon Avrupa macerasını noktalayacak Kaf-Kaf galip gelmesi halinde seriyi 22 Ocak'ta evinde çıkacağı üçüncü ve son karşılaşmaya taşıyacak. Bu sezon kulüpte yaşanan sponsor ve maaş krizleri nedeniyle ay başında yabancılarından Boutsiele, McCollum, Jefferson ve Webb'in yanı sıra takım kaptanı Kenan Sipali ile Antrenör Ufuk Sarıca'nın ayrıldığı Karşıyaka, sıkıntılı süreçte çok iyi başladığı Süper Lig ve Avrupa'da art arda 4 yenilgi almıştı. 


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