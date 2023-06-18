Karşıyaka'nın transferde içi rahat

TFF 3. Lig'de son 2 yılda yaz döneminde transfer yasağını kaldırmak için uğraşan Karşıyaka, bu sezonu rahat geçirecek.



Kulüpte kesinleşmiş borçlar nedeniyle 5 sene boyunca süren transfer yasağını 2021 yazında ve o sezon devre arasında alacaklı futbolcu, teknik adam ve çalışanlarla anlaşıp geçici olarak kaldıran Karşıyaka, geçen 2022 yazında ise borç dosyalarını temizleyip yasağı tamamen açtı.



Bu yaz transfer döneminde kulübün önünde ödemesi gereken önemli bir borç yükü bulunmuyor.



Kaf-Kaf'ta yalnız eski bir antrenörün 40 bin TL'lik kesinleşmiş alacağının Futbol Federasyonu kan alıyla transfer yasağı kapsamına girdiği, yaz döneminde önümüzdeki aylarda gelmesi beklenen yeni yasak bulunmadığı öğrenildi.



Kulüpten alacaklı eski futbolculardan Taha Yalçıner ve Murat Akyüz'ün yıllardır bitmeyen davaları Yargıtay aşamasında. Yeşil-kırmızılı ekip transferin startını yeni haftada verecek.





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