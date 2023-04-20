Karşıyaka'nın talihsiz transferi Fatih

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 5 hafta öncesi Play-Off hattını tekrar yakalayan Karşıyaka'nın ara transferde Spor Toto 1'inci Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ofansif orta saha Fatih Aydın şanssızlığını bir türlü kıramadı.



Eskişehirspor altyapısında yetişip henüz 15 yaşındayken Süper Lig'de forma giyerek bu ligde oynayan en genç futbolcu olan 28 yaşındaki Fatih, daha sonra Bozüyükspor, Dardanelspor, Kastamonuspor, Sarıyer ve Sakaryaspor'da da görev yaptı. 2021 yazında çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olan oyuncu geçen sezon hiç süre alamadı.



Yeni Malatyaspor'da 1'inci Lig'de bu sezon yeniden doğmak isteyen Fatih, yeniden sakatlık problemi yaşayıp yalnız 5 maçta forma giyebildikten sonra 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketine yakalandı. Kahramanmaraş merkezli yaşanıp 11 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketinde enkaz altında kalan takım arkadaşı kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Fatih, takımı bu sezonluğuna ligden çekilince kendisini 3'üncü Lig'de buldu.



18 Şubat'ta sezon sonuna kadar imza attığı Karşıyaka'da ilk 5 hafta deprem sonrası antrenmansız ve sakatlıktan çıkmış olduğu için kadroya giremeyen oyuncu, 8 Nisan'daki Yomraspor sınavı öncesi ise ağır gribal enfeksiyon geçirdi. Yalnız son 2 maçta kadroya alınıp ikinci yarıda sonradan oyuna giren Fatih, hafta içinde de bu kez arka adalesinden sakatlandı.









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