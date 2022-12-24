Karşıyaka'nın sırrı savunmada

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk yarıyı lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 10 puan gerisinde 29 puanla 5. sırada tamamlayan Karşıyaka, savunmada Mersin ekibiyle birlikte en başarılı iki takımdan biri oldu.



Yeşil-kırmızılı ekip çıktığı 17 maçta kalesinde sadece 9 gol gördü. İzmir temsilcisi, oynadığı 9 karşılaşmada ise rakiplerine gol izni vermedi.



Defansıyla tam not alan Karşıyaka, hücumda ise aynı başarıyı gösteremedi. İzmir ekibi 17 müsabakada toplam 18 kez rakip fileleri sarsarken, sadece 3-1 galip geldiği 1922 Konyaspor deplasmanında 2'den fazla gol attı. Karşıyaka'da Fatih Taşdelen 5, Onur 4, Emre 3, Barış 2, Fatih Ergen, Furkan, Mustafa ve Recep 1'er gol kaydetti.





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