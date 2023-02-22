Karşıyaka'nın şanssız transferleri

Karşıyaka'da lige 1 ay ara verilmesi ile birlikte ara transferde alınan oyuncular henüz resmi maça çıkamadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'nın şanssız transferleri
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22 Şubat 2023 15:38
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yarıştaki iddialı ekiplerden Karşıyaka'nın yeni transferleri, ülkemizi sarsan deprem felaketleri yüzünden sezona 1 aylığına ara verilmesiyle henüz forma giyemedi. Yeşil-kırmızılı ekibin ara transferde kadrosuna kattığı altyapısından çıkıp yuvaya dönen isimlerden Ali Say ve Yılmaz, sezonun ikinci yarısında oynanan 4 maçta da ilk 11'de görev yaptı. Fethiyespor'dan kiralanan Burak Başkaya, ikinci yarının ilk haftasında lisansının yetişmemesinin ardından son 3 maçta sonradan oyuna dahil oldu.

Kaf-Kaf'ın devre arasında 12 Ocak'ta sözleşme imzaladığı yine altyapısından çıkıp Karaman FK'dan yuvaya dönen stoper Batuhan Akyüz, ikinci yarıda 4 maçta yedek kulübesinde beklemesine rağmen oyuna dahil olamadı. Isparta 32 Spor'dan 1 Şubat'ta yeşil-kırmızılılara imza atan ön libero Soner Birinci, 5 gün sonra deprem felaketinin yaşanmasıyla henüz Karşıyaka formasını hiç sırtına geçiremedi. TFF tarafından deprem nedeniyle 2 kez uzatılan ara transfer döneminde ligden çekilen felaket bölgesi takımlarından Yeni Malatyaspor'dan kiralanan 10 numara Fatih Aydın da sezonun tekrar başlama tarihi uzayınca forma giyemedi.
 
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