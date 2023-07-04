Karşıyaka'nın rakibi belli oluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'da üst üste 4'üncü kez yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olacak.



Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) sekizinci sezonunun resmi kura çekimi töreni yarın İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde saat 12.30'da gerçekleştirilecek.



BCL'de Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra ülkemizden Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef ve Tofaş olmak üzere 5 takım mücadele edecek. Pınar Karşıyaka kuraya AEK, Hapoel Holon, Hapoel Bank Yahav Jerusalem, JDA Bourgogne Dijon, Lenovo Tenerife, Tofaş ve Unicaja ile birinci torbadan katılacak.



