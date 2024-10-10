Karşıyaka'nın potada konuğu Merkezefendi

Basketbol Süper Ligi'ndeki ikinci hafta mücadelesinde Karşıyaka yarın, Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 250, öğrenci 150 TL olarak belirlendi. Karşıyaka ligin ilk hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 82-68 mağlup olmuştu. Denizli temsilcisi Merkezefendi ise ilk maçta evinde Mersin Spor'a 75-65 yenildi.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 250, öğrenci 150 TL olarak belirlendi. Karşıyaka ligin ilk hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 82-68 mağlup olmuştu. Denizli temsilcisi Merkezefendi ise ilk maçta evinde Mersin Spor'a 75-65 yenildi.