Karşıyaka'nın Okan sıkıntısı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yılbaşında kulüp bulması istenen Okan Baydemir, transfer dönemi ülkemizin yaşadığı deprem felaketi nedeniyle ikinci kez uzatılmasına rağmen halen takımdan ayrılmadı.



Sezon başında Iğdır FK'dan büyük umutlarla transfer edildikten sonra ilk yarıda yalnız 9 maçta süre alabilen 32 yaşındaki oyuncu, aradan geçen 2 ayda halen bir kulüple anlaşmadı. Ocak ayının başında kadro dışı bırakılıp belirlenen özel program dahilinde antrenman yapması istenen Okan, sakatlık raporu alarak çalışmalara da çıkmıyor. Okan'ın belirlenen program dahilinde antrenman yapmadığını noter aracılığıyla tespit ettiren Karşıyaka, oyuncuya ceza kesecek. Normalde 8 Şubat'ta sona eren ara transfer dönemi deprem felaketleri nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından FIFA'dan özel izin alınarak önce 18 Şubat, ardından 5 Mart'a kadar uzatılmasına rağmen halen bir takımla anlaşmayan Okan, elde kalırsa mayıs ayında boşa çıkacak. Karşıyaka'nın sözleşmesi gereği Okan'a ikinci yarıda herhangi bir ödeme yapmayacağı öğrenildi.

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