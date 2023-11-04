Karşıyaka'nın gözü rakiplerde

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçında galip gelemeyerek 5 puan kaybetmesine rağmen liderlik koltuğunu koruyan Karşıyaka'nın gözü 5 Kasım Pazar günü rakiplerinde olacak.



Grupta haftayı maç yapmadan bay takım olarak geçecek 16 puanlı Kaf-Kaf, rakipleri kazanırsa geride kalan 8 haftanın 7'sinde koruduğu liderlikten inecek. Karşıyaka'nın grubunda bir maç eksiğine rağmen 14 puanla üçüncü sıraya tırmanan Batman Petrolspor, yarın düşme hattındaki Kemerkent Bulvarspor'u ağırlayacak.



Yine 14 puanı bulunan Turgutluspor, evinde Hacettepe 1945'le oynayacak. Grupta 15 puanla zirve takipçisi konumundaki Efeler 09 SFK ise pazartesi günü Ergene Velimeşespor deplasmanına çıkacak. Bu takımlardan biri galip gelmesi dumunda yeşil-kırmızılıları puan tablosunda sollayacak. İzmir temsilcisinin 3 yakın rakibinin de galip gelmesi halinde yarışta dördüncü sıraya gerileme ihtimali de bulunuyor. Rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyen Karşıyaka'nın bay geçtiği haftada Çeşme'deki kampı sürüyor.



