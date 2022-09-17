TFF 3. Lig 1'inci Grup'ta ilk hafta Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda yendikten sonra evinde Derince Belediyespor'a mağlup olan Karşıyaka, 1922 Konyaspor deplasmanına 3 puan için çıkacak. Konya Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü 15.30'da çalacak.



SAKAT YA DA CEZALI OYUNCU YOK



Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Bergama Belediyespor'u eleyerek moral bulan yeşil-kırmızılılarda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Geçen sezon 2'nci Lig'den düşen 1922 Konyaspor, grupta ilk 2 maçta yenilgisiz 4 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Erman Güraçar, deplasmanda yine kazanan taraf olup Derince mağlubiyetini telafi edeceklerini söyledi.





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