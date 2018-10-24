Karşıyaka, Kardeniz'de kaderini belirleyecek

ALTYAPIYA FORMA REKLAMI

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5 maçlık galibiyet hasretine Osmaniyespor önünde son vererek düşme hattından çıkan Karşıyaka, üst üste Karadeniz temsilcileriyle oynayacağı 2 karşılaşmada sıralamadaki yerini belirleyecek.Bu hafta cumartesi günü 10 puanla 9. sırada bulunan Ofspor'a konuk olacak 9 puanlı Kaf-Kaf, ardından 4 Kasım'da yine şu an 10 puandaki Pazarspor'u ağırlayacak. Son 2 maçı 4 puanla geçen yeşil-kırmızılı ekip, Karadeniz temsilcileri karşısında kayıp yaşamadığı takdirde alt gruptan uzaklaşıp gözünü üst sıralara çevirecek.Kaptan Mustafa Aşan'ın 4 maçlık cezasının bittiği Karşıyaka'da köprücük kemiği kırıldığı için 2. haftadan bu yana forma giyemeyen Mustafa Değirmenci de takımdan ayrı düz koşu yapıyor. Of deplasmanına moralli ve Mustafa Değirmenci hariç tam kadro çıkacak Karşıyaka, cuma günü Trabzon'a giderek pusuya yatacak. Kaf-Kaf'ta genişletilmiş olağan divan kurulu toplantısı 31 Ekim Çarşamba günü saat 18.30'da Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak. Yönetim, toplantıda divan üyelerine icraatları ve kulübün son durumuyla ilgili bilgi verecek.Türkiye'de Süper Lig dahil, liglerde birçok kulüp formasına tek maçlık bile reklam alamadan maçlara çıkarken, Karşıyaka, futbol altyapıya sezonluk reklam buldu. Ülke çapında 30 bayisi bulunan, yurt dışına da açılan bir kahve zinciri, Karşıyaka altyapısının forma sponsoru oldu. Yeşil-kırmızılılar, altyapıda sezon boyunca U9'dan U19 takımına kadar firmanın forma reklamını taşıyacak.