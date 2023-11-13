Karşıyaka kan değişikliğine hazırlanıyor

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlamasına rağmen son 3 maçta 8 puan kaybederek zirveyi kaptırdığı Efeler 09 SFK'nın maç eksiğiyle 5 puan, Turgutluspor'un da 4 puan gerisine düşen Kaf-Kaf'ta Ersin Aka dönemi 9 hafta sürdü. Yeşil-kırmızılılarda Azat Yeşil başkanlığındaki yönetim görev başlamadan önce anlaşılan ancak yeni yönetimin puan kayıplarına rağmen arkasında durduğu Aka, maçın ardından istifa etti.



Ligin en maliyetli takımlarından olan yıldızlar topluluğu Karşıyaka'nın geçen sezon amatörden çıkıp, kadrosunda amatör ligden birçok oyuncu bulunduran Anadolu Üniversitesi önünde aldığı şok yenilgi taraftarı kızdırırken, Ersin Aka'nın istifasını hemen kabul eden yönetim, teknik adam arayışında ilk olarak Cihat Arslan'a yöneldi. Karşıyaka'yı 2012-2013 sezonunda 1'inci Lig'de, 2017-2018'de ise transfer yasağı ve aldığı puan silme cezalarıyla küme düşmekten kurtulamadığı 2'nci Lig'de yarım dönem çalıştıran takımın eski futbolcularından Arslan'la yarın masaya oturulacak.



Kaf-Kaf'tan sonra Süper Lig'de Akhisarspor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor, 1'inci Lig'de Adanaspor, Balıkesirspor, Yeni Malatya, 2'nci Lig'de Manisa FK, Bosna'da Zenica, Makedonya'da FC Shkupi'yi çalıştıran 53 yaşındaki Arslan'ın üçüncü kez dümene geçmesi bekleniyor. Yine takımı daha önce çalıştıran Sait Karafırtınalar da alternatifler arasında.





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