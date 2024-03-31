Karşıyaka kaderini çizecek

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 5 maç kala zirvenin 7, ikinci basamağın 4 puan gerisinde 42 puanla dördüncü sırada yer alan Karşıyaka, 4 gün arayla oynayacağı iki karşılaşmada sıralamadaki konumunu belirleyecek.



Play-Off'ta direkt grup finaline kalarak kendisine büyük avantaj sağlayacak ikinci sırayı elde etmek için de yarışan İzmir ekibi, 3 Nisan Çarşamba günü Play-Off yarışındaki Kelkit Hürriyetspor deplasmanına çıkıp, 7 Nisan Pazar günü ise en önemli rakiplerinden Efeler 09 SFK'yı ağırlayacak.



Şampiyon olamasa da grubu en iyi yerde bitirmeyi isteyen İzmir temsilcisi bu maçlarda 2'de 2 yaparsa avantajlı konuma gelecek. Yeşil-kırmızılı ekip olası puan kaybı durumunda ise hem şampiyonluk hayallerine veda edecek hem de ilk 2 yarışında da geriye düşecek. Bu sezon Play-Off'ta grup ikincilerinin 2'nci Lig'e çıkmak için hem çift maçlı grup finalini hem de tarafsız sahada diğer gruptan gelecek takımla oynayacağı finali kazanması gerekecek. Gruplarda 3, 4, 5 ve 6'ncı takımların ise 2'nci Lig hedefine ulaşmak için 4 rakibini eleyerek 6 maça çıkması gerekiyor. Grup üçüncü ve dördüncüleri Play-Off'ta ilk tur maçına evinde çıkacak.



CENK AHMET YOK



Karşıyaka'da geçen hafta Anadolu Üniversitesi maçında görev yapmayan Mehmet Alaeddinoğlu iyileşti. Teknik direktör Erkan Sözeri, Mehmet'i hafta içi Kelkit Hürriyetspor maçının kadrosuna alacak. Sakatlığı geçen Cenk Ahmet ise kritik final haftaları öncesi bu maçta da dinlendirilecek.



