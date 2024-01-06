Karşıyaka imza bekliyor

3. Lig ekibi Karşıyaka, prensipte el sıkıştığı isimlerle bir an önce imzaların atılmasını bekliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karşıyaka imza bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2024 15:51
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ara transferde birçok ismi gündemine alıp bazı futbolcularla prensipte el sıkışan Karşıyaka'da taraftarlar bir an önce imzaların atılmasını bekliyor.

İlk yarıyı zirvenin 7 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamladıktan sonra şampiyonluk için devre arasında transfere yönelen Karşıyaka, henüz resmi olarak listesindeki isimleri bünyesine katamadı.

Antalya'daki 10 günlük devre arası kampının 5 günü geride kalırken taraftarlar ve teknik heyet transferler konusunda sabırsız. İzmir temsilcisi, hafta başından itibaren prensipte anlaşarak takımlarından ayrılmalarını beklediği futbolcuların işini bitirmeyi amaçlıyor.

Karşıyaka'nın listesindeki Bucaspor 1928'den ayrılan Taşkın Çalış, Amed Sportif'in yolunu tutarken, yönetimin gözünün Altay'dan boşa çıkmayı bekleyen 1'inci Lig'in tecrübeli futbolcularda olduğu öğrenildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery