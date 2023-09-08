Karşıyaka ilk sınavına çıkıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, ilk karşılaşmasına Eynesil Belediyespor deplasmanında çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka ilk sınavına çıkıyor
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08 Eylül 2023 13:13
Bu yıl 6'ncı sezonunu geçireceği TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluktan başka hedefi olmayan Karşıyaka, maratona Cumartesi günü Eynesil Belediyespor deplasmanında başlayacak. Giresun Eynesil İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Sezon öncesi yönetimi değişen, teknik patronluğa Ersin Aka'yı getiren Kaf-Kaf, 21 isimle vedalaşarak 14 transferle yeni bir kadro oluşturdu.

Adem Büyük, Yasin Ozan, Alpay Koldaş, Emre Keleşoğlu, Sefa Küpeli, Haydar Yılmaz gibi tecrübeli isimleri alan yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk maçı öncesinde transfer yasağını da kaldırarak takımdaki 14 yeni futbolcunun tamamının lisanslarını çıkardı.

Sezonun ilk iç saha maçını 17 Eylül Pazar akşamı Amasyaspor FK'yla Alsancak Stadı'nda oynayacak Karşıyaka, taraftarlarıyla aylar sonra buluşacağı randevu öncesi ilk hafta galip gelerek sezona iyi başlamayı hedefliyor.

 
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