Karşıyaka ile Eskişehirspor arasında dostluk rüzgarı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'a demir atan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka ile Eskişehirspor'u cumartesi günü yıllar sonra karşı karşıya getirecek maç öncesi iki takımın taraftarları arasında dostluk rüzgarı esti.



Geçmiş yıllarda rekabetlerindeki tribün olaylarıyla hatırlanan iki köklü ekibin 14 yıl sonra ilk kez oynayacağı maçın arifesinde Eskişehirspor taraftarlarının yaptığı açıklamayla uzattığı zeytin dalına Karşıyakalılar aynı şekilde yanıt verdi.



Transfer yasağıyla üst üste küme düşerek 3'üncü Lig'de de grubun dibine demir atan Eskişehirspor'da Eskişehirspor Taraftarlar Birliği, "Bilindiği üzere Eskişehirsporumuz çok kötü günler geçirmekte. Türk futbol liglerinin en sonuncusu durumundayız. Ancak taraftarımız her geçen gün daha da fazla direnmeye devam ediyor ve biz gibi uzun yıllardır direnen, armasını terketmeyen, Türkiye'de camia olarak anılan, ayrıca geçmiş yıllarda aramızda ezeli bir rekabetimiz olan Karşıyaka ile yıllar sonra yeniden karşılaşıyoruz" açıklamasını yaptı.



Açıklamada, "Eskişehirspor ile Karşıyaka bugüne kadar 22 maçta karşı karşıya gelmiştir. En son 4 Mayıs 2008 tarihinde karşılaşan iki camia 14 sene sonra tekrar karşı karşıya geliyor. Geçmiş yıllarda bir çok olumsuzluk yaşayan iki camiayız. Ancak şu an iki camia da kendisine yakışmayan liglerde, yakışmayan yerlerde. Kesinlikle bu iki camianın da yeri buralar değil. Yıllarca birbirimizle uğraşmakla geldi geçti ve şimdi Türk futbolu camialardan uzak proje takımlarının oyuncağı oldu. Bu sporu güzel hale getiren taraftarın olmadığı takımlar Süper Lig'e çıktı. Bizler artık birbirimizle uğraşmak yerine armalarımızı yaşatıp, layık oldukları yere çıkarmak için uğraşmalıyız. Bu bağlamda geçmişte yaşananları geçmişte bırakıp Karşıyaka camiasıyla yeni bir sayfa açıp aradaki bu unutulan ama hala insanların acaba dediği gerginliği sonlandırmak için adım atıyoruz. Kendisini bilen efendi şekilde şehrimize gelip armasını destekleyecek olan tüm Karşıyaka taraftarını şehrimize davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.



SON YILLARDAKİ EN ANLAMLI ÇAĞRI



Karşıyaka Taraftarlar Derneği, Eskişehirspor cephesinden uzanan dostluk eline aynı şekilde karşılık verip son yıllardaki en anlamlı çağrıyı aldıklarını belirtti. Karşıyakalıların açıklamasında, "Bu hafta deplasmanda rakibimiz Eskişehirspor tribünlerinden son yıllardaki en anlamlı çağrıyı aldık. Sağduyulu, samimi, gerçek bir tribün söylemi olan bu yaklaşıma saygı duyuyor ve bu haftaki maçın sadece bir lig maçı olmaktan öte tüm ülke taraftarlarına bir mesaj olacak tarihi bir maç olacağına inanıyoruz. Köklü camia kulüplerinin maalesef çoğunun liglerdeki durumu ve ekonomileri çok kötü. Bunun üzüntüsü ve yükü hep tribünlerin üzerinde. Es-Es'li tribünlerin bu tespiti yaparak taraftarımızı misafir edeceklerini ilan etmeleri, hele hele şehrin her yerinde dostça davranılmasını taraftarlarına telkin etmeleri bir de bunu çok önemli bir maçta tevazu ile yapmalan çok ama çok kıymetli. Biz de buradan hem kendi taraftarımıza hem de Eskişehirspor taraftarına sesleniyoruz.



Bu maçta, Karşıyaka delikanlılığının, efendiliğinin ve taraftarlığının en güzelini, en gerçek halini Es-Es'li taraftarların kayıtsız şartsız takım sevgileri ve adanmışlıkları ile harmanlayarak tribünlerin çirkini güzele, kötüyü iyiye, zoru kolaya, düşmanlığı dostluğa çevirme gücünü birlikte göstereceğiz. Geçmişte bir çok takımla sahada rekabet tribünde dostluk yaparak örnek olduğumuz gibi Es-Es'li tribünler ile bu anlayışı tüm ülkeye örnek hale getirelim. Maçtan önce Eskişehirlilerle birlikte yaşatacağımız dostluk ortamını, bizlere yakışan tezahüratlar ile rekabete taşıyıp, maç sonunda da üç ihtimalden hangisi olursa olsun gerçek taraftarlığın skoru değil idealleri kovalamak olduğunu gösterip Eskişehirspor taraftarının bu değerli çağrısına en güzel karşılığı verecek ve tüm tribünlerin değişimine Eskişehir tribünleri ile birlikte öncü olacagız inşallah" cümleleri yer aldı.



SON MAÇ 14 YIL ÖNCE



Karşıyaka ile Eskişehirspor, tarihlerinde son olarak 14 yıl önce 1'inci Lig'de rakip oldu. 4 Mayıs 2008'de İzmir'de oynanan son maç 3-3 eşitlikle bitti. Eskişehirspor o sezon Play-Off'tan Süper Lig'e çıktıktan sonra yıllar içinde 3'üncü Lig'e kadar geriledi. Karşıyaka ise 2016'da 1'inci Lig'den, 2018'de ise 2'nci Lig'den düşüp 5 sezondur 3'üncü Lig'e demir attı. 1965 yılında başlayan rekabette daha önce Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci Lig ve Türkiye Kupası'nda karşılaşan iki takımın yolu ilk kez 3'üncü Lig'de kesişti. Grupta transfer yasaklısı Eskişehirspor, 1 puanla son sırada, Karşıyaka ise 10 puanla dördüncü basamakta bulunuyor. Eskişehir Yeni Stadyum'da cumartesi akşamı saat 19.00'da oynanacak maçta 32 bin 500 kapasiteli statta Karşıyaka taraftarına 1625 kişilik kontenjan ayrılması bekleniyor.





