Karşıyaka ideali bulamadı

Karşıyaka'da özellikle son maçlarda kadro sürekli değişti. Ligde 8 maça çıkan yeşil-kırmızılılarda kaleci Haydar, sağ bek Bilal, sol bek Ferdi, orta sahalar Emre Keleşoğlu ve Sefa ile sol kanat Enes Nalbantoğlu tüm maçlarda 11'de forma giydi.



Teknik direktör Ersin Aka, ilk 3 haftada sahaya Haydar - Bilal, Erdinç, Alpay, Ferdi, Sefa, Emre Keleşoğlu, Hakan, Emre Gemici, Enes Nalbantoğlu ve Yasin Ozan 11'iyle çıkıp 3'te 3 yaptıktan sonra kadroda her maç değişiklik yaptı. Grupta dördüncü hafta Turgutluspor maçında Erdinç'in yerine stoperde Ömer Alper, Hakan'ın yerine sağ kanatta Cenk Ahmet oynadı.



Batman Petrol'le yapılan beşinci maçta bu kadroya Emre Gemici'nin yenine ilk ve son kez Barış Sağır girdi. Ergene Velimeşe önünde Hakan 11'e dönerken, sakatlanan Alpay'ın yerine Erdinç oynadı. Özellikle hücum hattı sürekli değişmeye başlayan Karşıyaka'da Silifke Belediyespor deplasmanında Yasin Ozan ilk kez kulübeye çekilirken, Fatih Taşdelen ve Adem Büyük yine ilk kez 11'de görev yaptı. Cenk'in yerine ise 4 maç sonra Hakan 11'e döndü. Son Elazığspor maçında ise hem Yasin Ozan hem Fatih hem Adem kulübede otururken, Emre Gemici 4 maç sonra ilk 11'de oynadı. Karşıyaka bu karşılaşmaya ligin ilk 3 maçında sahada yer alan 11'den yalnız Yasin yerine Cenk takviyeli, aynı 10 futbolcuyla çıktı.



