Karşıyaka için filede seri sonu

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda evi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu dolduran taraftarının önünde lider Göztepe'ye 3-1 mağlup olan Karşıyaka'nın 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Ligde üst üste Sakarya Voleybol, Çiftlikköy Bld (D), Muratpaşa Bld, Vakıfbank (D), Nermin Hanım Zeytinliği Havran Bld ve AVR Atletik (D) galibiyetleriyle ilk 4 için iddialı konuma gelen yeşil-kırmızılılar, mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı derbiden puansız ayrılarak Play-Off oynamayı çok zora soktu.



Son 3 maçında İstanbul BŞB, Edremit Belediye Altınoluk (D) ve Yeşilyurt'la karşılaşacak 12 galibiyetli 5'inci sıradaki Karşıyaka'nın 16'şar galibiyeti bulunan ilk 3 sıradaki Göztepe, İstanbul ve Edremit'i yakalama şansı kalmadı.



Karşıyaka kalan 3 maçta bir basamak üzerinde 4'üncü sıradaki 13 galibiyetli Muratpaşa Belediyespor'u geride bırakmaya çalışacak. Karşıyaka (33) ve Muratpaşa'nın (40) galibiyet eşitliği halinde puanı fazla olan takım son Play-Off biletini kapacak.









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