Karşıyaka geçmişe sünger çekecek

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta hafta içinde peşinat taksidi ve hak ediş beklentisindeki futbolcularının yaptığı 2 günlük antrenman boykotu krizini tatlıya bağlayan Karşıyaka gözünü cumartesi günü oynanacak Düzcespor maçına çevirdi.



Grupta 7 maçtır bileği bükülmeyen ikinci sıradaki Kaf-Kaf, dördüncü basamakta yer alan rakibini de mağlup ederse hem şampiyonluk hem de ikincilik yarışında büyük oranda saf dışı bırakacak.



Ligde bitime 10 maç kala sorunları rafa kaldırıp maçlara konsantre olmaya çalışan Kaf-Kaf'ta oyuncularla bir araya gelen Başkan İlker Ergüllü ve şube yönetimi, takımı prim ödemeleriyle motive etmeye çalışacak. Karşıyaka'da taraftarlar da cumartesi günü maç için Alsancak Stadı'na önceki yıllarda olduğu gibi omuz omuza gidecek.