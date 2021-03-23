Karşıyaka, galibiyeti kıl payı kaçırdı!

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, Hapoel Unet-Credit Holon'u konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Karşıyaka, galibiyeti kıl payı kaçırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2021 23:41
FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon'a 77-76 mağlup oldu.

Karşılaşmaya 9-0'lık seriyle başlayan rakibi karşısında toparlanan Pınar Karşıyaka, M'Baye ve Taylor'un sayılarıyla aradaki farkı azalttı. Son dakika içinde Yunus Sonsırma'nın basketiyle 19-18 üstünlük kuran yeşil-kırmızılı ekip, Morgan'ın basketiyle periyodu 21-18 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında yakaladığı 8-0'lık seriyle farkı 11 sayıya (29-18) çıkaran Pınar Karşıyaka, devrenin son 4 dakikasına da 16 sayı farkla 40-24 önde girdi. Kalan bölümde de üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka soyunma odasına 46-37 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, Morgan ve Metecan'ın 3 sayılık basketleriyle 27. dakikada 57-42 üstünlük kurdu. Konuk ekip, Harris ve Miles'la 10-0'lık seri yakalayıp, farkı 5 sayıya (57-52) indirmesine rağmen, Pınar Karşıyaka son çeyreğe 61-54 üstün girdi.

Dördüncü çeyreğe McGee ve Miles'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan konuk ekip, Johnson ile Miles'ın da skora katkısıyla bitime 4 dakika kala eşitliği yakaladı: 66-66. Son 4 saniyeye 76-73 önde giren Hapoel Unet-Credit Holon karşısında Henry, iki faul atışından faydalanamasa da 3 sayılık basketle 76-76 eşitliği yakaladı. Semih Erden'e çalınan teknik faulün ardından tek atışı sayıya çeviren McGee, takımının 77-76 galip gelmesini sağladı.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda ikinci kez teknik faul alan Hapoel Unet-Credit Holon Başantrenörü Stefanos Dedas, karşılaşmadan ihraç edildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.