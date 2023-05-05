Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde Karşıyaka, antrenör Reşat Yazıcıoğulları'yla yeniden anlaştı.



Yeşil-kırmızılılarda 3 yıldır görev yapan 63 yaşındaki çalıştırıcının 2023-2024 sezonunda da takımın başında yer alacağı açıklandı.



Kaf-Kaf'ta 2020 yılında göreve başlayıp geçen sezon takımıyla Play-Off heyecanı yaşayan tecrübeli antrenör, kariyerinde daha önce yıllarca A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştırıp Avrupa ikinciliği yaşamıştı. Karşıyaka, Yazıcıoğulları yönetiminde bu sezon ise Play-Off hedefinin gerisinde kalmıştı.

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