Karşıyaka filede mutlu başladı, set bile vermedi

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen sezon Play-Off'ta final grubuna kalan Karşıyaka bu sezona mutlu başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka filede mutlu başladı, set bile vermedi
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23 Ekim 2022 14:36
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen sezon Play-Off'ta final grubuna kalan Karşıyaka, yeni transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla bu yıl maratona galibiyetle giriş yaptı.

KARŞIYAKA SET BİLE VERMEDİ

İlk maçta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tribüne koşan yüzlerce taraftarı ve altyapı ile spor okulları öğrencilerinin desteğiyle Çanakkale Belediyespor'u set kayıpsız 3-0 yenen yeşil-kırmızılılar büyük mutluluk yaşadı.

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