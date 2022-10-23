Karşıyaka filede mutlu başladı, set bile vermedi

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen sezon Play-Off'ta final grubuna kalan Karşıyaka, yeni transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla bu yıl maratona galibiyetle giriş yaptı.
KARŞIYAKA SET BİLE VERMEDİ
İlk maçta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tribüne koşan yüzlerce taraftarı ve altyapı ile spor okulları öğrencilerinin desteğiyle Çanakkale Belediyespor'u set kayıpsız 3-0 yenen yeşil-kırmızılılar büyük mutluluk yaşadı.
KARŞIYAKA SET BİLE VERMEDİ
İlk maçta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tribüne koşan yüzlerce taraftarı ve altyapı ile spor okulları öğrencilerinin desteğiyle Çanakkale Belediyespor'u set kayıpsız 3-0 yenen yeşil-kırmızılılar büyük mutluluk yaşadı.
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