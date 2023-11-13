Karşıyaka evinde kayıpsız devam ediyor

Kadınlar Voleybol Ligi ekiplerinden Karşıyaka evinde çıktığı karşılaşmalarda mağlup olmadan devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka evinde kayıpsız devam ediyor
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13 Kasım 2023 13:15
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda konuk ettiği lider Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Karşıyaka Medicalpoint, taraftarının önünde puan kaybı yaşamadan 3'te 3 yaptı.

Yeşil-kırmızılı ekip, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştığı rakipleri Edremit Belediye Altınoluk ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Bahçelievler'i ise 3-1 dize getirdi.

Deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmada Havran Bld ve Göztepe'ye 3-2'lik skorlarla mağlup olan Kaf-Kaf, 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 11 puan toplayıp 3'üncü sırada yer buldu.

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