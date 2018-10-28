Karşıyaka evinde Ayfon Belediyespor'u devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Afyon Belediyespor'u 86-70 mağlup etti.
Pınar Karşıyaka'nın dördüncü maçında ikinci galibiyetine ulaştığı ligde, Afyon Belediyespor ise üçüncü karşılaşmasında 2. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmaya İlkan Karaman ve Henry'nin basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 4. dakika içinde Henry'nin 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 14-6. Knight ve Calloway'la etkili olan konuk ekibin, 9. dakika içinde 16-16 beraberliği yakaladığı periyot 18-18 eşitlikle tamamlandı.
İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ve 25-18 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Berk ve Walker'ın sayılarıyla 17. dakikada farkı 12 sayıya yükseltti: 36-24. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreyi 14 sayı farkla 42-28 önde bitirdi.
Üçüncü periyoda da etkili başlayan ev sahibi ekip, 25. dakika içinde 23 sayılık farka ulaştı: 55-32. Pınar Karşıyaka, rakibinin Dorukhan ve Knight'ın basketleriyle yakaladığı 7-0'lık seriye rağmen periyodun son 3 dakikasına 55-39 önde girdi. Son bölümde Afyon Belediyespor farkı 14 sayıya kadar (59-45) indirmesine rağmen Pınar Karşıyaka, periyodu 62-47 üstün tamamladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta Altan ve Calloway'ın 3 sayılık basketleriyle etkili olan Afyon Belediyespor, 36. dakika içinde farkı 10 sayıya kadar indirdi: 72-62. Aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, müsabakadan 86-70 galip ayrıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Pınar Karşıyaka'nın dördüncü maçında ikinci galibiyetine ulaştığı ligde, Afyon Belediyespor ise üçüncü karşılaşmasında 2. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmaya İlkan Karaman ve Henry'nin basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 4. dakika içinde Henry'nin 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 14-6. Knight ve Calloway'la etkili olan konuk ekibin, 9. dakika içinde 16-16 beraberliği yakaladığı periyot 18-18 eşitlikle tamamlandı.
İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ve 25-18 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Berk ve Walker'ın sayılarıyla 17. dakikada farkı 12 sayıya yükseltti: 36-24. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreyi 14 sayı farkla 42-28 önde bitirdi.
Üçüncü periyoda da etkili başlayan ev sahibi ekip, 25. dakika içinde 23 sayılık farka ulaştı: 55-32. Pınar Karşıyaka, rakibinin Dorukhan ve Knight'ın basketleriyle yakaladığı 7-0'lık seriye rağmen periyodun son 3 dakikasına 55-39 önde girdi. Son bölümde Afyon Belediyespor farkı 14 sayıya kadar (59-45) indirmesine rağmen Pınar Karşıyaka, periyodu 62-47 üstün tamamladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta Altan ve Calloway'ın 3 sayılık basketleriyle etkili olan Afyon Belediyespor, 36. dakika içinde farkı 10 sayıya kadar indirdi: 72-62. Aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, müsabakadan 86-70 galip ayrıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın