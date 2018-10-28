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Karşıyaka evinde Ayfon Belediyespor'u devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Afyon Belediyespor'u 86-70

Kaynak: AA
Karşıyaka evinde Ayfon Belediyespor'u devirdi
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28 Ekim 2018 15:07
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Afyon Belediyespor'u 86-70 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka'nın dördüncü maçında ikinci galibiyetine ulaştığı ligde, Afyon Belediyespor ise üçüncü karşılaşmasında 2. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya İlkan Karaman ve Henry'nin basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 4. dakika içinde Henry'nin 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 14-6. Knight ve Calloway'la etkili olan konuk ekibin, 9. dakika içinde 16-16 beraberliği yakaladığı periyot 18-18 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ve 25-18 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Berk ve Walker'ın sayılarıyla 17. dakikada farkı 12 sayıya yükseltti: 36-24. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreyi 14 sayı farkla 42-28 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda da etkili başlayan ev sahibi ekip, 25. dakika içinde 23 sayılık farka ulaştı: 55-32. Pınar Karşıyaka, rakibinin Dorukhan ve Knight'ın basketleriyle yakaladığı 7-0'lık seriye rağmen periyodun son 3 dakikasına 55-39 önde girdi. Son bölümde Afyon Belediyespor farkı 14 sayıya kadar (59-45) indirmesine rağmen Pınar Karşıyaka, periyodu 62-47 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta Altan ve Calloway'ın 3 sayılık basketleriyle etkili olan Afyon Belediyespor, 36. dakika içinde farkı 10 sayıya kadar indirdi: 72-62. Aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, müsabakadan 86-70 galip ayrıldı.

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