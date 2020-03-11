Karşıyaka, EuroCup'ta yarı finalde!

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Ukrayna temsilcisi Kiev Basket'i 88-67 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarı finale yükseldi. Yeşil-kırmızılı ekip, Ukrayna'daki ilk maçı da 89-71 kazanmıştı.Karşılaşmanın ilk 2 dakikasını 6-5 önde geçen Pınar Karşıyaka önünde 8-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 5. dakika içinde 13-6 üstünlük kurdu. Aradaki farkı 9 sayıya (16-7) çıkaran rakibi karşısında toparlanan yeşil-kırmızılı ekip, Metecan Birsen, Morgan ve M'Baye'nin sayılarına rağmen ilk periyodu 20-19 geride tamamladı.İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan ve 26-20 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka önünde Kiev Basket, 15. dakikada Pavlov'un 3 sayılık basketiyle 28-28 eşitliği sağladı. Tekrar üstünlüğü ele geçiren Pınar Karşıyaka, devreyi 38-32 önde bitirdi.Üçüncü periyodun başında Taylor ve Triche'in 3 sayılık basketleriyle farkı 12 sayıya (44-32) çıkaran Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı da 50-39 üstün geçti. Aradaki farkı 14 sayıya (55-41) kadar yükselten yeşil-kırmızılı ekip, periyodu da 57-49 önde tamamladı.Son çeyrekte de üstünlüğünü devam ettiren Pınar Karşıyaka, rakibini 88-67 yenerek adını yarı finale yazdırdı.Pınar Karşıyaka, yarı finalde Almanya'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaAndris Aunkrogers (Letonya), Petr Hrusa (Çekya), Anastasios Manos (Yunanistan): Taylor 10, Crocker 3, Kennedy 10, Nusret Yıldırım 2, Morgan 13, Metecan Birsen 16, M'Baye 10, Yunus Sonsırma 5, Semih Erden 4, Triche 15, Onuralp BitimKlassen, Hill 12, Pavlov 23, Shepherd 2, Petrov 6, Bliznyuk 2, Krutous 5, Pustozvonov 12, Kondrakov 2, Zaiets 319-2038-3257-49