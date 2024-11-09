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Karşıyaka, deplasmanda hata yapmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 82-75 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka, deplasmanda hata yapmadı
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09 Kasım 2024 16:34
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Gazanfer Bilge Salonunda oynanan mücadelede deplasman ekibi Karşıyaka, 82-75 galip geldi.
 Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Starks 16, Franke 15, Erdi Gülaslan 1, Gilmore 2, Emircan Koşut, Yesukan Onar 8, Sajus 10, Love 23, Arda Berk Kaya

Karşıyaka: Kenan Sipahi 4, McCollum 17, Jefferson 21, Webb 15, Boutsiele 10, Russell 7, Thomas Akyazılı, Mert Celep 2, Muhsin Yaşar 6, Efe Ergi Tırpancı

1. Periyot: 15-22

Devre: 29-30

3. Periyot: 54-54

Beş faulle çıkan: 38.52 Thomas Akyazılı (Karşıyaka)



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