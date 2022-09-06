TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenerek başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, önemli bir galibiyet aldıklarını ancak ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyledi.



"GALİBİYET SERİLERİ ALMALIYIZ"



Şampiyonluk iddiasıyla hazırlandıkları lige iyi başlamanın önemli olduğunu belirten Erman Güraçar, "Ciddi yatırım yapan, iyi bir takıma karşı oynadık. Deplasmanda önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık ama henüz sadece 1 maç kazandık. Lig çok uzun bir maraton. Aynı ciddiyetle galibiyetleri seri haline getirmeliyiz" diye konuştu.



"EN AZ 1 TRANSFERE İHTİYAÇ VAR"



Transfer döneminin bitimine 2 gün kala eksikleri bulunduğunu belirten teknik adam, "Orta saha ve defansta alternatif eksiğimiz var. Orta sahada kadro dışı olan Samican'ın durumunu bekliyoruz. Durumu değerlendirilecek. Takımda devam edip etmeyeceğine göre karar vereceğiz. Ayrılırsa o bölgeye en az 1 takviye ihtiyacımız olacak. Defansa da 25 yaş kontenjanına takılmayan genç oyuncu bakıyoruz" dedi.



SAMİCAN'IN DURUMU



Karşıyaka yönetimi ücretine zam talep edip ayrılmak isteyen Samican'a bonservis bedeli belirlemişti. Kaf-Kaf, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Bergama FK'yla eşleşti.





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