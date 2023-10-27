Karşıyaka'dan smaçör transferi

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi Karşıyaka, dış transferde Kübalı 30 yaşındaki smaçör Yunieska Robles Batista ile anlaştı. Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba, "Kübalı oyuncu Yunieska Robles Batista'yı kadromuza kattık. Yabancı haklarımızı en iyi oyuncularla kullanacak olup Karşıyaka Medical Point Voleybol takımımızı Sultanlar Ligi'ne taşıyarak en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz" dedi.



Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki yeni salonu en kısa zamanda projelendirip hayata geçirecek adımları atacaklarını belirten Veysi Kubba, "Spor okulumuzun kapasitesini iki katına çıkaracak, genç sporcularımıza beslenme, sağlık, psikoloji ve motivasyon konularında ek destekler vererek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız" diye konuştu. Bu arada pazar günü oynanacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında ücretsiz bilet uygulaması yapılacak.



ŞUBE YÖNETİMİ BELİRLENDİ



Karşıyaka'da voleybol şube yönetimi şu isimlerden oluştu: "Veysi Kubba, Berrin Baysak, Tolga Uysal, Cem Zeren, Mert Öztamur, Erden Arpat, Bülent Zeytinoğlu, Müjdat Bilgiç, Barbaros Karabulut, Emre Erdil, Gökçe Noyan, Fatih Sazalan, Yalçın Gökalp, Rıza Bozoklar, Müslüm Yıldız, Gözde Elbay, Nurettin Kaya."



