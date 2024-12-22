Karşıyaka'dan Manisa Basket'e geçit yok!

Türkiye Sigorta Baketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Karşıyaka, Manisa Basket'i 103-91 yendi.



Müsabakanın başında Webb ve Kenan Sipahi'nin basketleriyle etkili olan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikayı 21-9 üstün geçti. Kalan bölümde farkı 14 sayıya kadar (28-14) çıkaran Karşıyaka, periyodu 32-20 önde bitirdi.



İkinci periyotta farkı 16 sayıya yükselten (36-20) Karşıyaka önünde Manisa Basket, Lee, Thomas ve White'ın basketleriyle 15. dakikada farkı 7 sayıya kadar indirdi: 38-31. Farkında daha fazla azalmasına izin vermeyen Karşıyaka, soyunma odasına 57-47 üstün gitti.



Üçüncü periyotta 15 sayılık farkı (66-51) yakalayan rakibi karşısında Manisa Basket, bitime 3 dakika kala farkı 6 sayıya (70-64) indirdi. Karşıyaka, McDermott ve Muhsin'in basketleriyle periyodu 78-66 önde tamamladı.



Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, müsabakadan 103-91 galip ayrıldı.



Karşıyaka'nın 8. galibiyetine ulaştığı sezonda Manisa Basket, 9. yenilgisini yaşadı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz



Karşıyaka: Kenan Sipahi 20, McCollum 13, Jefferson 1, Webb 19, Boutsiele 12, Russell 14, Thomas Akyazılı 2, Mehmet Efe Demirel 1, McDermott 10, Mert Celep, Muhsin Yaşar 11



Manisa Basket: Yunus Sonsırma 5, Lee 26, Echodas 4, Besson 19, White 12, Chiozza 2, Acuil 11, Leon Apaydın, Thomas 10, Buğra Çal 2



1. periyot: 32-20



Devre: 57-47



3. periyot: 78-66



5 faulle çıkan: 39.51 Russell (Karşıyaka)



