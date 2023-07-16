Karşıyaka'dan kongre açıklaması

İzmir ekibi, Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda 18 Temmuz Salı günü yapılacak mali kongreye son dönemde yaşanan tartışmaların gölgesinde gitmeye hazırlanıyor.



Camianın önemli isimleriyle birlikte hareket eden İlker Ergüllü, rahatsızlığı nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılan Başkan Turgay Büyükkarcı'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ergüllü, "Biz kimseyle kavga etmeye, hesaplaşmaya veya gizli bir ajandayla bu göreve talip olmadık" dedi.



İlker Ergüllü sözlerini şöyle sürdürdü:



"Benim başkanlığa talip olma gerekçem, basketbolda Karşıyaka formasını gururla giyen biricik oğlum gibi gençlerin sadece arma aşkı değil, Süper Lig'de mücadele eden futbol takımı, Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk kovalayan voleybol takımı ve Avrupa şampiyonluğu yaşaması gereken basketbol takımı olması gerektiğine olan inancımdır. Benim ve her biri çok kıymetli iş insanları, sanayicilerden oluşan 100'ü aşkın Karşıyaka sevdalısı yol arkadaşlarımın tek amacı, sadece taraftarların dediği gibi ay-yıldızlı armayı olması gereken en üst mertebeye, layık olduğu yerlere taşımak."



Mali kongrede seçim kararı alınması durumunda çok uzun zamandır süre gelen özellikle futboldaki sportif başarısızlığın son bulması için göreve talip olduğunu belirten Ergüllü, "Tüm caima ve taraftarlar rahat olsun. Göreve seçilirsek Karşıyaka Spor Kulübü camiası, taraftarı, sporcusu, teknik ekibi, personeli, yöneticisi ve başkanı ile çok güçlü kuvvetli ve huzurlu bir aile olacak. Tüm eski, güncel, yeni yöneticilerimizi ve arma sevdalılarını bir araya getirip bu aileyi genişletmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. 18 Temmuz'daki mali genel kurulumuzun camiamız ve kulubumüz için hayırlı geçmesini temenni ederim" diye konuştu.



