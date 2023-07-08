Karşıyaka'dan iki imza daha

TFF 3. Lig'de birçok ismin ayrılması sonrasında kadrosunu önemli oranda değiştirmek zorunda kalan ve transfer görüşmelerini sürdüren Karşıyaka, Düzcespor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu ve Van Spor'dan 39 yaşındaki kaleci Haydar Yılmaz'la birer yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce dış transferde Belediye Kütahyaspor'dan stoper Erdinç Çepoğlu ve 52 Orduspor FK'dan orta saha oyuncusu Sefa Küpeli ile el sıkışan Karşıyaka, böylelikle takviye sayısını 4'e çıkardı.

Yeşil-kırmızılı kulüp iki transferle ilgili, "Gaziantep FK'da profesyonel olduktan sonra İskenderunspor, Tuzlaspor ve Kırklarelispor'da forma giyen Emre Keleşoğlu, geçen sezon 35 maçta görev yaptı. Alanyaspor'la 2. Lig ve 1. Lig, Pendikspor'la 2. Lig şampiyonluğu yaşayan, Gaziantep FK ile Süper Lig kariyerini sürdüren ve Van Spor'la gol yememe rekoru kıran Haydar Yılmaz'a ve Emre'ye hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" mesajı yayınladı.

Yeşil-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıklarının başlama tarihi de netleşti. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde 21 Temmuz'da toplanarak antrenmanlara başlayacak Kaf-Kaf, 1 hafta İzmir'de çalıştıktan sonra Topuk Yaylası ve Kızılcahamam'a kampa gidecek.