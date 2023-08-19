Karşıyaka'dan dev transfer hamlesi

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Sinan Gümüş'ü transfer etmek için çalışmalara başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Karşıyaka'dan dev transfer hamlesi
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19 Ağustos 2023 16:13
Yeni sezonda 6'ncı yılını geçireceği TFF 3'üncü Lig'den kurtulma hedefiyle çok iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Karşıyaka, golcü Adem Büyük'e sözleşme imzalattıktan sonra Sinan Gümüş'e kanca attı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE OYNADI

Kaf-Kaf'ta yeni yönetim, Almanya'da Stuttgart'ta yetişip 5 sezon Galatasaray, 1 sezon da Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki Antalyasporlu sağ kanat oyuncusu için de düğmeye bastı. Seria A'da bir dönem Genoa'da da oynayan Sinan Gümüş, Türkiye'deki tüm kariyerini geçirdiği Süper Lig'de 123 maçta 27 gol attı.

Sinan, Galatasaray formasıyla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

2 TRANSFER DAHA HEDEFLENİYOR

Karşıyaka yönetiminin gurbetçi yıldız için nabız yokladığı öğrenildi. Menajerler yeşil-kırmızılılara Denizlispor'dan ayrılan orta saha Mustafa Çeçenoğlu'nun da önerdi. Karşıyaka, kanat, 10 numara ve sol bek transferleri yaparak kadroyu tamamlamayı hedefliyor.

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