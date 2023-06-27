Karşıyaka'dan bir imza daha

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, kadrosundaki Mükremin Deniz Kılıçlı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.



Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2022-23 sezonunda kadromuzda yer alan Deniz Kılıçlı, 1 yıl daha Pınar Karşıyaka'mızda." ifadelerine yer verildi.



Deniz Kılıçlı, geride kalan sezonda 2,59 sayı ve 1,22 ribaunt ortalamaları yakaladı.



BEŞİNCİ İSİM OLDU



Pınar Karşıyaka daha önce Ergi Tırpancı, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı ile ikişer, Errick McCollumm ile bir yıllık sözleşme yenilemişti.





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