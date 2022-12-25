Karşıyaka'dan Ali Say atağı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı 5'inci sırada tamamlayan Karşıyaka, eski kanat oyuncusu Ali Say'la söz kesti. Devre arasında yapacağı takviyelerle ikinci yarıda zirve yarışı vermeyi hedefleyen yeşil-kırmızılıların, son olarak 68 Aksaray Belediyespor'da görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Aksaray ekibinden ayrılan Ali'ye Karşıyaka'nın yanı sıra Osmaniyespor'un da talip olduğu ancak, deneyimli futbolcunun yuvaya dönmek istediği bildirildi.



Karşıyaka'da 2013'te profesyonel olan Ali Say, ayrıca Balçova Yaşamspor, Kartalspor, Aydınspor 1923, Nazilli Belediyespor, Fatsa Belediyespor, Uşakspor, Sivas Belediyespor, Vanspor, Artvin Hopaspor kulüplerinde oynadı. 3'üncü Lig'de çıktığı 96 maçta 26 gol atan deneyimli sol kanat oyuncusu, bu sezonun ilk yarısında Aksaray formasıyla 3'üncü Lig'de 16 maçta 4 gol kaydetti.

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