Karşıyaka'da yönetimden örnek vefa

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da 12 Ağustos'taki olağanüstü kongrede göreve seçilen yeni yönetim, mazbatayı aldıktan sonra ilk iş olarak vefa ziyaretleri yaptı.



Yeşil-kırmızılılarda Başkan Azat Yeşil, 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı, asbaşkanlar İlker Ergüllü, Cenk Karace ve yöneticilerin yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Diker, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü ile kulübün kurullarının yöneticileri, yeni görevleri öncesinde Kurucu Başkan Zühtü Işıl ve Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın kabirlerini ziyaret etti.



Yeşil-kırmızılılar, Zühtü Işıl ve Selçuk Yaşar'ı kabirleri başında anarak çelenk sundu. Birlik beraberlik ve vefa mesajları veren yeni yönetim, kulübün sembol eski futbolcularından Gode Cengiz lakaplı Cengiz Kocatoros ve Tibet Kızılcan gibi isimlerin kabirlerini ziyaret etmeyi de unutmadı.



TRANSFERLER YOLDA



Karşıyaka'da TFF 3'üncü Lig'deki futbol takımı için tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen yönetim, transferde bu hafta bombaları patlatmaya hazırlanıyor. 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'dan stoper Alpay Koldaş'la anlaşıp bonservis bedelini de çözen, Süper Lig'in önemli golcülerinden Adem Büyük'le temas kuran yeşil-kırmızılılar, cuma gününe kadar önemli transferleri açıklayıp, ardından takımın Bolu kampına çıkarma yapmayı planlıyor.



Kaf-Kaf daha önce gündeme aldığı Kocaelisporlu kanat oyuncusu Beykan Şimşek'ten ise vazgeçti. Beykan, aynı gruptaki Elazığspor'la anlaştı.



