Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan kulüp arıyor

Karşıyaka'da forma giyen Yılmaz Ceylan, kendisine üst liglerden bir takım arıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan kulüp arıyor
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04 Ağustos 2023 15:10
TFF 3. Lig'de yeni sezona Bolu kampında hazırlanırken bir yandan da kulüpteki olağanüstü kongre sürecini bekleyen Karşıyaka'da Yılmaz Ceylan'ın üst liglerden kulüp aradığı öğrenildi.

Altyapısında forma giydiği yeşil-kırmızılılara geçen sezonun devre arasında Somaspor'dan 1.5 milyon TL bonservis bedeliyle transfer edilerek profesyonel olarak dönen 23 yaşındaki kanat oyuncusu 1'inci Lig'den kulüp arayışında. Futbol şube yönetiminin Yılmaz için 5 milyon TL bonservis talep edeceği iddia edildi.

Yılmaz Ceylan, geçen sezonun ikinci yarında Kaf-Kaf'ta tamamı ilk 11'de 16 maçta forma giyerek 2 gol atmıştı. 

 
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