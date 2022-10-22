Karşıyaka'da yeni başkan adayı iddiası

Basketbolda Süper Lig ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde zirve yarışı verirken, futbolda 5 sezondur en alt profesyonel lig kategorisi olan 3'üncü Lig'den kurtulmak için savaşan Karşıyaka'da kongre kulisleri kaynıyor. Ocak 2018'den beri yaklaşık 5 yıldır Turgay Büyükkarcı'nın başkanlık yaptığı İzmir'in 110 senelik köklü kulübünde yönetimin karşısına çok güçlü bir listenin çıkmaya hazırlandığı iddia edildi.

Karşıyaka'da bu sezon Turgay Büyükkarcı'yla ters düşerek basketbol şube başkanlığından ayrılan, daha önce kulübe sponsorluk da vermeyi teklif eden İlker Ergüllü'nün büyük bir mali kaynakla başkan adaylığına hazırlandığı öğrenildi.

Mali olarak güçlü bir ekip oluşturan Ergüllü'nün geçen yıl kulübün futbol şubesi için şirketleşme projesi öneren eski başkanlardan Cenk Karace, kulüpte geçmiş yıllarda ikinci başkanlık yapan Azat Yeşil ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) seçimlerinden son anda çekilen Ege Sanayici İşinsanları Derneği Başkanı Mustafa Karabağlı'yla birlikte hareket ettiği ve camia ile Karşıyakalı iş insanlarından birçok ismi daha aday yönetim listesine alacağı belirtildi.

İlker Ergüllü ve aday yönetiminin göreve gelmeleri durumunda büyük mali kaynakla öncelikle 9 Haziran'daki son mali genel kurulda 126 milyon TL olarak açıklanıp tarihi seviyeye ulaşan kulübün borcunu azaltıp, futbol şubesini acilen üst liglere taşımayı hedeflediği konuşuluyor.

Ergüllü'nün önümüzdeki günlerde Büyükkarcı yönetimine basın toplantısıyla kongre çağrısı yapacağı iddia ediliyor. Ergüllü, Karace, Yeşil ve Karabağlı, dün kulübün basketbol takımı Pınar Karşıyaka'nın ligde Tofaş'la oynadığı maçı saha kenarında yan yana izleyerek gövde gösterisi yaptı.