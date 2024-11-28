Karşıyaka'da Yasin 11'e hazır değil

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu hafta Silifke Belediyespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka'da geçen maçta oynayamayan golcü İshak Kurt'un sakatlığı belirsizliğini korurken, ağır sakatlıktan yeni dönen Yasin Ozan ise ilk 11 için hazır görülmüyor.



Geçen sezon takımın en golcüsüyken çapraz bağları koptuktan sonra 8 ay sahalardan uzak kalan Yasin Ozan, bu sezon Viranşehir Belediyespor'la 30 Ekim'de oynanan kupa maçında formasına kavuştu. Ligde son 4 maçın 3'ünde sonradan oyuna giren Yasin, Anadolu Üniversitesi deplasmanında gol de attı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın İshak iyileşemezse bile Yasin'i Silifke'de ilk 11'de riske etmesi beklenmiyor. Geçen sezon 19 maçta 9 gol atan 33 yaşındaki gurbetçi golcü Anadolu Üniversitesi maçında 289 gün sonra gol sevinci yaşamıştı.