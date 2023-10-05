Karşıyaka'da voleybol çatlağı

Ligin başlamasına günler kala yapılan hamleler sosyal medyada taraftarı ayağa kaldırdı. Sezona yeni yönetimle başlayıp 3'üncü Lig'deki futbol şubesinde tepeden tırnağa iddialı bir kadro kuran, 50 milyon TL'lik borç yükü ve transfer yasağıyla devir alınan Süper Lig'deki basketbol takımında ise borçları tek tek temizleyip yasağı kaldırarak takviye yapan Kaf-Kaf'ta voleybol şubesinden gelen haberler ise taraftarı kızdırdı.



Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan şubenin bütçesinde daralmaya gidileceği iddialarının yayıldığı Karşıyaka'da takımdaki Brezilyalılar Da Silva'dan sonra Stedile'nin de lig arifesinde gönderilmesi bardağı taşırdı. Futbol ve basketbolun aksine transferleri ve teknik kadrosu 12 Ağustos'taki kongreden önce tamamlanarak lige bu kadroyla hazırlanan yeşil-kırmızılılarda yabancıların gönderilmesi hamlelerinin ardından bütçenin küçüleceği iddiaları arttı. Kaf-Kaf'ta özellikle takıma yöneticisi olduğu özel hastanesinin isim sponsorluğunu vererek voleybol şube başkanlığına gelen Veysi Kubba eleştiri oklarının hedefi oldu. Karşıyakalılar, şubeye isim sponsorluğu reklamı karşılığı verilen desteğe rağmen bütçenin azalmasına tepki gösterdi.



ANKETTEN TEPKİ ÇIKTI



Taraftarlar, Türkiye'de özellikle kadın takımlarının Avrupa'da üst üste kaldırdıkları kupalar ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ile olimpiyat elemelerindeki şampiyonluklarıyla ön plana çıkan voleybolda birçok milli sporcu yetiştiren ekol kulüplerden Karşıyaka'nın ise küçülmeye gittiği iddiaları üzerine sosyal medyada bir anket de yaptı. Ankette taraftarların yüzde 81'i yapılan küçülme hamlesini doğru bulmadı. Yeşil-kırmızılılar sessizliğini koruyan Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba'dan açıklama beklediklerini bildirdi. A Milli Takım'ın eski antrenörlerinden olup Milli Takımlar Altyapı Koordinatörü olarak da görev yapan Karşıyaka Antrenörü Reşat Yazıcıoğulları'nın da gelişmelerden rahatsızlık duyarak istifanın kapısından döndüğü iddia edilirken, başkan Azat Yeşil voleybol takımının antrenmanını ziyaret edip moral aşılamaya çalıştı.



