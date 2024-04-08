Karşıyaka'da umutlar arttı!

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun final haftalarında gaza basan Karşıyaka, şampiyonluk yarışında takibini sürdürüyor.



Ligde Anadolu Üniversitesi ve Kelkit Hürriyetspor önünde aldığı mucizevi son dakika galibiyetlerinden sonra en önemli rakiplerinden Efeler 09 SFK'yı 6-0 gibi tarihi skorla yenen Karşıyaka, 3'te 3 yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip 2021-2022 sezonunda deplasmanda Ceyhanspor'u 7-0 yendiği maçın ardından 2 yıl sonra en farklı galibiyetini aldı. Bir ara yarışta umutlarını azaltmışken son oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanan Karşıyaka taraftarın şampiyonluk umutlarını da arttırdı.



Grupta Efeler ve Turgutluspor'u sollayıp 48 puanla Play-Off'ta ilk turlarda saha avantajı sağlayacak üçüncülüğe tırmanan İzmir temsilcisi son 3 haftaya lider Batman Petrolspor'un 5, ikinci Elazığspor'un ise 1 puan gerisinde girdi. Normal sezonu alt sıralardaki Bulvarspor (D), Hacettepe 1945 ve Sapanca Gençlikspor ile (D) karşılaşıp tamamlayacak Karşıyaka, maksimum puanı alarak rakiplerinin takılmasını beklemeyi planlıyor. Karşıyaka şampiyonluğu kaçırsa bile Play-Off'ta direkt grup finaline kalacak ikinci sırayı elde etmeye çalışacak.





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