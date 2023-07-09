Karşıyaka'da transferde sorun yok

Kulüpte mali sorunlar olduğu iddia edilen Karşıyaka'da transferde sorun olmadığı açıklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'da transferde sorun yok
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09 Temmuz 2023 15:01
Spor Toto 3. Ligde yeni sezon öncesi son olarak Düzcespor'dan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu ve Vanspor'dan 39 yaşındaki kaleci Haydar Yılmaz'la birer yıllık sözleşme imzalayan Karşıyaka'da Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin, transferde sorun yaşamadıklarını söyledi.

Şimdiye kadar dış transferde 4 isme, iç transferde ise Fatih Taşdelen'e imza attıran yeşil-kırmızılılarda transfer görüşmelerini yeni futbol şubesi olarak kendisi ve Osman Dal ile Mehmet Peköz'ün yürüttüğünü dile getiren Gültekin, Başkan Turgay Büyükkarcı'nın transferde şubeye müdehalesinin olmadığını, uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi.

TARAFTARLAR YÜRÜYECEK

Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı ve mevcut yönetime sırt çevirerek seçimli genel kurul yapılmasını talep eden taraftarlar, salı günü yürüyüş düzenleyecek. Yeşil-kırmızılılar, 11 Temmuz Salı günü saat 20.00'de ilçedeki Osmanbey Parkı'nda toplanıp yürüyüş yaparak kulüpteki son gelişmeler ile yeni stadyumun yıllardır yapılamamasına tepki gösterecek.

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