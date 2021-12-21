Karşıyaka'da Tony Taylor, Polonya'ya götürülmedi

Pınar Karşıyaka'da baba olmaya hazırlanan Tony Taylor, Polonya'ya götürülmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; kskbasketbol.net
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Karşıyaka'da Tony Taylor, Polonya'ya götürülmedi
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21 Aralık 2021 18:47
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son maçında yarın Polonya'da Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski'ye konuk olacak Pınar Karşıyaka'da kız arkadaşı doğum yapacak Tony Taylor'un İzmir'de kaldığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan kafileye dahil edilmeyen Tony Taylor'un durumu hakkında şu açıklama yapıldı:

"Baba olmaya hazırlanan oyuncumuz Tony Taylor, kız arkadaşının doğuma girmesi sebebiyle İzmir'de kalmış ve Polonya kafilesine dahil edilmemiştir. Oyuncumuz doğumun durumuna göre kafilemize sonradan katılacaktır."


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