Karşıyaka'da sponsorluk müjdesi

İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde 12-13 Ağustos'ta düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurula tek aday olarak girmesi beklenen İlker Ergüllü, ekibiyle birlikte futbol ve voleybol şubeleri için dev sponsorluk anlaşmaları imzalamaya hazırlanıyor. Tüm hedeflerini futbol ve voleybolda taraftarın özlemle beklediği şampiyonluk üzerine kuran Ergüllü ve kurmaylarının, İzmir'in iki güçlü markasıyla sponsorluk için şimdiden anlaştığı öğrenildi. Futbol takımı sponsorluğundan Karşıyaka'nın kasasına yeni sezonda en az 30 milyon TL'lik kaynak gireceği öğrenildi. Ergüllü ve yönetiminin kendi oluşturacakları bu rakamın üzerinde mali desteğin tamamını da kulübe hibe edecekleri belirtildi.



Yeşil-kırmızılı kulüpte 13 Ağustos'ta düzenlenecek kongrede İlker Ergüllü ve ekibinin iş başına gelmesinin ardından sponsorluk anlaşmaları için imzaların atılacağı açıklandı. Karşıyaka Sevdalıları Platformu adına konuşan geçmiş dönem başkanlarından Cenk Karace,



ana sponsorlukların yanı sıra formaların belli bölümlerinde, salonda, tesislerde ve stadyumda sponsorluk sistemi ile kullanılacak olan reklamların da hazır olduğu bilgisini paylaştı. Kongreye odaklanan Karşıyaka'da seçimi bekleyen İlker Ergüllü ve kurmaylarının seçimin hemen ardından kulübün maddi ve manevi tüm kazanımlarını bir an önce hayata geçireceği vurgulandı.



FUTBOL ŞUBEDE YENİ KRİZ



Kongre öncesi tartışmaların da bitmediği Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yönetim dışından daha önce göreve getirdiği Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin ve Osman Dal, görevi bırakma arifesine gelip ardından vazgeçti. Başkan Büyükkarcı'nın aday olmayacağını belirtmesi sonrası yetki karmaşasının yaşandığı Karşıyaka'da Gültekin ve Dal'ın dün ayrılık kararı aldıkları öğrenildi. İlker Ergüllü ve ekibinin bunun üzerine futbol takımıyla pazartesi günü başlayacak Bolu kampına eski yöneticilerden Ziyanur Hasbay ve Oktay Yeşil'in gitmesini istemesine Başkan Büyükkarcı'nın veto koyduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Büyükkarcı'ya cephe alan taraftarlar, sosyal medyada sert açıklamalar yaparken, transferleri yapıp takımı kuran Gültekin ve Dal'ın kongreye kadar görevi sürdürecekleri öğrenildi.



BÜYÜKKARCI'DAN TEPKİ



Karşıyaka'da daha önce kongerede yeniden aday olmayacağını açıklayan Başkan Turgay Büyükkarcı günler sonra açıklama yaptı. Kulübün işleyişiyle ilgili yetki tartışmalarının sürdüğü yeşil-kırmızılılarda Büyükkarcı'nın çıkışı, "Aday olacak" yorumlarını beraberinde getirirken, şu an böyle bir hazırlığın olmadığı belirtildi. İlker Ergüllü'ye futbol şubesinin harcamalarıyla ilgili vekalet veren Büyükkarcı, "Aday yönetimin transfer ve ödeme yapmasının önünde hiç bir engel yoktur. İsterlerse kulüpten alacaklı olurlar ya da bağış yaparlar, yanlış algı yapıyorlar. 'Kombine almayın biz gelince ucuz yapacağız' demek büyük Karşıyaka taraftarını tanımamaktır. Kaldı ki kombine satışları her yıl aynı zamanlarda, bazen daha erken çıkmaktadır. Seçim tarihi konusu açıklaması ise gerçeklerden uzak. Herkes neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Son 5 yılda kulüp nereden nereye geldi herkesin malumu. Büyük sıkıntılar bitince talip olunması normal ama bu nefret dili anormal. Olan kulübümüze olmaktadır" açıklamasını yaptı.