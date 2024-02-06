Karşıyaka'da Sözeri'nin güveni tam

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan Karşıyaka'da takımıyla henüz puan kaybı yaşamayan teknik direktör Erkan Sözeri, yarıştaki rakipler Turgutluspor ve Batman Petrolspor'la art arda oynanacak karşılaşmalar öncesi futbolcularına güveniyor. İç sahada aldıkları 3-0'lık son Pazarspor galibiyetinin önemine değinen Erkan Sözeri, "Bizim için bu hafta 3 puan olmadı, 8 puanlık bir maç oldu. Batman Petrol ve Turgutluspor puan kayıpları yaşadı. Biz kazandığımız sürece rakipler mutlaka puan kaybedecektir, bunu ben hep ifade ediyorum. Bu haftada onu yaşadık" diye konuştu.



Sözeri, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle idmanda çalıştığımız taktiklerden gollerin gelmesi bizi ayrıca mutlu etti. Oyuncularım taktiğin dışına çıkmadı. Ayrıca rakibimiz Pazarspor da oyunu hiç çirkinleştirmedi. Tolga hocayı da tebrik ediyorum. Genç ve çok koşan bir rakibimiz vardı. Hiç yatmadılar. İşte Türk futbolu böyle kalkınır. Genç oyuncularımız Mertcan ve Arda oyuna girmesi beni ayrıca mutlu etti. Onlara da söylemiştim, onları stressiz skorlarda maça alacağız. Onlar, Yasin Cenk Ahmet ve Haydar abileriyle oynamaya alışacak. Ben geldiğim günden beri tüm gençlerimiz çok iyi çalışıyor. İlerleyen maçlarda daha da çok süre alacak" dedi.



"SORUMLULUĞUMUZ ARTIYOR"



Takımlarını çok seven bir taraftar grubuna sahip olduklarının altını çizen Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Tutkulu ve ateşli bir taraftarımız var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bana ve oyuncularımıza gösterdikleri sevgi için. Onların bu sevgisi neyi ifade ediyor. Siz şampiyon olun biz gerekeni yaparız. Ayrıca beni tribünlerde çağırmaları sevgilerini göstermesi beni daha da mutlu etti. Burada sorumluluğumu biliyorum. Beni çağırmaları sorumluluğumu daha da arttırdı. İnşallah çok çalışıp şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.



"BÜYÜK BİR AİLEYİZ"



Başkan Azat Yeşil ve yönetim kuruluna teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Yönetim kurulumuz bizim hep yanımızda. Bu beni ve oyuncularımı çok mutlu ediyor. Bu bütünlük beraberlik başarıya getirecek. Biz büyük bir aileyiz. Ancak zaman için dağılmalar olmuştu şimdi yine büyük bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Bu da bize başarıyı getirecek. Başkanız ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



SOL BEK VE FORVET GÜNDEMDE



Şampiyonluk yarışında önünde 11 maçı kalan Karşıyaka'da teknik direktör Erkan Sözeri, 9 Şubat Cuma günü sona erecek ara transfer döneminde 2 takviye daha yapabileceklerini dile getirdi. Sözeri, transferin son günlerinde genç Ferdi Burgaz'a alternatif bir sol bek ve genç bir forvet bulmaları halinde takıma katabileceklerini belirtti. Deneyimli teknik adam, "Devre arasında çok iyi transferler yaptık. Erdem ve İsmail hazır geldi. Şeref ve Mehmet'in de kaliteleri tartışılmaz. Fizik olarak onları da hazırlıyoruz. Maliyeti olmayan bir sol bek ve kulübümüze gelecekte de hizmet edecek genç bir forvet denk gelirse kadromuza katabiliriz. Devre arasında takviye yapmak kolay değil" dedi.



TURGUTLU'DA 200 KONTENJAN



Karşıyaka'da yüzlerce taraftar şampiyonluk yarışında cumartesi günü oynanacak Turgutluspor deplasmanında takımlarını desteklemek için sıraya girerken, 4 bin 100 tribün kapasiteli Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda yeşil-kırmızılılara kontenjan gereği 200 kişilik yer ayrılacak. Karşıyaka taraftarları ayrıca yönetimden 10 Şubat Cumartesi Alsancak Stadı'nda oynanacak Batman Petrolspor maçının geceye alınarak bilet fiyatlarında indirime gidilmesi talebinde bulundu.



