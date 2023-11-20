Karşıyaka'da son karar Recep Umut

TFF 3'üncü 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, takımı devre arasına kadar antrenör Recep Umut'a emanet etme kararı aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Karşıyaka'da son karar Recep Umut
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2023 15:53
TFF 3'üncü 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da geçen hafta teknik direktör Ersin Aka ile yollarını ayıran yönetim, görüşülen teknik direktör adaylarıyla anlaşma sağlayamayınca takımı devre arasına kadar antrenör Recep Umut'a emanet etme kararı aldı.

Cihat Arslan ve Mustafa Sarıgül'den sonra Mesut Bakkal'la da son anda çıkan pürüzler nedeniyle anlaşamayan yeşil-kırmızılılar, devrenin son 4 maçında Recep Umut'la yola devam edecek. Son olarak evinde Kelkit Hürriyetspor'u 2-0 mağlup eden Karşıyaka'da takımın başında yer alan Antrenör Umut, oynattığı futbolla alkış topladı. Karşıyaka'nın yeni teknik direktörünü devre arasında belirleyeceği bildirildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery