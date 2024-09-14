Karşıyaka'da son gün hareketliliği

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un köklü ekibi Karşıyaka, yaz transfer döneminin son gününü hareketli geçirdi. Transferin son gününde şans bulamadığı için ayrılmak isteyen stoper Metin Peker'i Çorluspor 1947'ye veren İzmir ekibi, 3 gencini de kiralık gönderirken, Manisa FK'dan 25 yaşındaki sağ bek Bedirhan Altunbaş'ı aldı. Çorum FK'dan forvet Suat Kaya'nın transferi ise son anda gerçekleşmedi. Altyapısından yetiştiği Karşıyaka'ya 1 yıllık ayrılığın ardından yaz döneminde dönen Metin'in kulüpteki ikinci dönemi kısa sürdü. Takımda yedek kalan 31 yaşındaki stoper son gün ayrılıp Çorluspor'a imza attı.



Karşıyaka, yine altyapı patentli gençlerinden orta saha oyuncusu Mustafa Durgun'u Silivrispor'a, stoper Mertcan Koç'u Alanya 1221'e, forvet Taha Yeşilbaş'ı da Erciyes 38'e son gün kiralık gönderdi. Yönetim, defansta Metin'in ayrılmasıyla doğan ihtiyacı 1'inci Lig ekibi Manisa FK'dan Bedirhan Altunbaş'ı alarak doldurdu. Eskişehirspor'da profesyonel olduktan sonra Manisa FK'ya transfer olan ve kiralık olarak Menemen FK'da forma giyen Bedirhan; 1'inci Lig'de 98, 2'nci Lig'de 27 maçta oynadı.



Yeşil-kırmızılı yönetim son gün Çorum FK'dan 25 yaşındaki forvet Suat Kaya için kesenin ağzını açsa da yıldız futbolcunun eşi, oyuncunun 3'üncü Lig'de oynamasını istemeyince transfer gerçekleşmedi. Menajerlerin önerdiği 1461 Trabzon'dan sol bek Hurşit Taşçı ise veto yedi.





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