Karşıyaka'da sıra orta sahada

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi 7 takviye yapan Karşıyaka, transferde önceliği orta sahaya verecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karşıyaka'da sıra orta sahada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2024 14:57
Son güncelleme 29 Temmuz 2024 15:57
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi ayrılan isimlerin yerine şimdiye kadar 7 takviye yapan Karşıyaka, transferde önceliği orta sahaya verecek.

Transferde şimdiye kadar kaleci Hakan Canbazoğlu, sağ bek ve ön libero Kadir Bakırtaş, stoperler Metin Peker ile Abdülkadir Öksüz, sağ kanat Ali Sinan Gayla, forvet arkası Aygün Özışıkyıldız ve santrfor İshak Kurt'u alan Kaf-Kaf, orta sahanın ortasına yapılacak transferler için Süper Lig ekiplerinin kamplarını bekliyor. Yeşil-kırmızılı ekip uzun süredir peşinde olduğu bu kulüplerden futbolculara imza attırmaya çalışacak. Karşıyaka, defansın soluna da transfer yapacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery