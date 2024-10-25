Karşıyaka'da Şevval ameliyat olacak

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde 4'te 4 yaparak zirveye ortak olan İnfo Yatırım Karşıyaka'da geçen hafta VakıfBank maçında sakatlanan Şevval Acıbal'dan kötü haber geldi. Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Onur Güner, karşılaşmanın ilk setinde sakatlık yaşayıp oyuna devam edemeyen Şevval'in ameliyat olacağını açıkladı.



Güner, "Bu zorlu süreçte sporcumuzun moralini yüksek tutmak için elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. Ameliyat süreci ve iyileşme dönemi boyunca sporcumuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Başarılı bir operasyon geçirmesini ve sahalara güçlü bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.



SPONSORDAN 10 MİLYON TL DESTEK



Karşıyaka'da bu sezon kulübün isim sponsoru olan tek şubesi olan voleybol takımı, daha önce anlaştığı İnfo Yatırım'la sponsorluk sözleşmesini imzaladı. İmza törenine firma adına Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, CEO Ender Şahin, Genel Müdür Tarkan Akgül, Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Onur Güner ve tüm takım oyuncuları katıldı. Toplam 10 milyon TL bedelle imzalanan sponsorluk anlaşmasına göre Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonunda İnfo Yatırım Karşıyaka adı ve forma sponsorluğuyla mücadele edecek.



