Karşıyaka'da Sefa da tamam

Transfer çalışmalarına başlayan TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka, Belediye Kütahyaspor'dan daha önce anlaştığı 33 yaşındaki stoper Erdinç Çepoğlu'nun yanı sıra 52 Orduspor'dan orta saha oyuncusu Sefa Küpeli ile de sözleşme imzaladı.



Erdinç 1 yıllık sözleşme imzalarken, Galatasaray altyapısından yetiştikten sonra Menemen FK, Manisa FK, 24 Erzincanspor, Van Spor, Ofspor ve 52 Orduspor'da forma giyen 29 yaşındaki Sefa'yla 2 yıllık kontrat yapıldı.



Sefa geçen sezon ligde 31 maçta 6 gol, 5 asistle oynadı. Yeşil-kırmızılı ekip daha önce el sıkıştığı Iğdır FK'dan sol kanat Enes Nalbantoğlu'ndan ise vazgeçti.

İç transferin de startını veren Karşıyaka, geçen sezon devre arasında alınıp sözleşmesi devam eden sol kanat Yılmaz Ceylan'la yuvada kalması için yeniden el sıkıştı. Kaf-Kaf, 1.5 sezondur takımda forma giyerek sözleşmesi biten golcü Fatih Taşdelen'le de son anda tekrar anlaştı.



Futbol şubesiyle yaptığı ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan 27 yaşındaki yıldız, Başkan Turgay Büyükkarcı'nın devreye girmesiyle takımda kaldı. Sözleşme yenileyecek santrfor Kaf-Kaf'ta 2021-2022'de yarım sezonda 8 gol, geçen sezon ise 12 gol attı.