Karşıyaka'da Sarıca'dan mesaj

Basketbol Süper Ligi'nde maaşları yine geciken yabancı oyuncuların serbest kalmak için FIBA kanalıyla kulübe çektiği ihtarların gölgesinde belirsizlik içinde gittiği deplasmanda güçlü rakibi Anadolu Efes'e baştan sona bırakmadığı maçta son anlarda 99-96 yenilen Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca camiaya mesaj verdi.



Bu sezon ana sponsorunu kaybettikten sonra maaşları güçlükle ödeyebilen, her ay kadronun dağılması tehlikesi yaşayan yeşil-kırmızılılarda yabancılardan Boutsiele, Anadolu Efes deplasmanı öncesi ayrılma kararı alıp İstanbul'a gitmedi.



Serbest kalmak için ihtar çekip beklemeye geçen diğer yabancılar ise parkeye çıktı.



Mali olarak tarihinin en sıkıntılı süreçlerinden geçmesine rağmen sezon başında oluşturduğu kadroyla basketbolda ligde ve Avrupa'da çok iyi bir performans sergileyen Karşıyaka'da daha önce 3 kupa kazandırdığı takımda 10'uncu sezonunu geçiren Antrenör Ufuk Sarıca, kulüpteki duruma değinip, "Plan yapıp, uygulamamız lazım" dedi. Sarıca, "Yeni bir yönetim geldi. Acilen bir eylem planı yapıp gerekli hamleleri yapmalıyız. Bu takım sezondan başından Bahçeşehir maçı hariç kaybettiğimiz maçlarda çok iyi bir oyun ortaya koydu. Bu takım tutulmalı. Yapılacaksa gerekli yerlere takviye yapılmalı. Geç bile kaldık, artık acilen harekete geçilmeli. Ben bekleyeceğim. Takım ne yapacak bilmiyorum. Bütün oyucuların kendilerine göre bir hareket planı var. Yeni yönetimin acilen eylem planını hareket geçirmesi lazım" açıklamasını yaptı.



BAŞKAN ERGÜLLÜ: SON GÜN KAHRAMANI DEĞİLİZ



Karşıyaka'da 24 Aralık'taki olağanüstü kongrede kulübün kayyuma kalmaması için son anda yeniden göreve seçilen başkan İlker Ergüllü, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Sponsor arayan yeşil-kırmızılılar, basketbolun maaş ödemelerini bu sezon daha önce olduğu gibi yine camianın önemli isimlerinin desteğiyle çözmeye çalışırken, yurtdışında olan İlker Ergüllü, "Artık başkan yok, yönetim kurulu yok, tüm camia yönetim kurulu. Bizler son günün son kahramanları değiliz, sadece Karşıyaka'mıza zaman kazandıran bireyleriz. Ama bağış ama hatıra bileti ama gerçek bilet ama deplasman bileti herkes bize parasını emanet ederse biz Karşıyaka'mız için sonuna kadar doğru yolda kullanmaya söz veriyoruz. Bizden sonrası yok, olsaydı zor günde kongrede olurdu" dedi.



Ligde pazar günü lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Karşıyaka'da başlatılan kulübe destek kampanyası kapsamında bu maça özel bilet çıkarılması gündemde.



